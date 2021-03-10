Губернатор Кузбасса провел штаб по ситуации на шахте «Алексиевской». Участие в совещании приняли заместители губернатора, региональные министры, представители МЧС, прокуратуры, МВД, Следственного комитета и службы судебных приставов. В режиме видеоконференции присутствовали конкурсный управляющий предприятия и глава Ленинск-Кузнецкого округа.

«Общий долг шахты «Алексиевской» составляет 827 миллионов рублей, из них почти 203 миллиона рублей — задолженность по зарплате как уволенным сотрудникам, так и тем, кто сейчас занимается жизнеобеспечением шахты. Первоочередная задача — вернуть людям деньги и по возможности возродить предприятие», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Предприятие находится в состоянии банкротства с 2017 года. В настоящее время шахта выставлена на торги, заявленная стоимость — 600 млн рублей. Предложения будут рассматриваться до 10 июля 2021 года. По информации министерства угольной промышленности Кузбасса, запасы на лицензированном участке шахты составляют около 38 млн тонн угля. Сергей Цивилев поручил заместителю губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрею Панову провести встречу с собственниками крупнейших угольных компаний региона и проработать возможные варианты возобновления добычи на «Алексиевской».

По информации министерства труда Кузбасса, после приостановки угледобычи на «Алексиевской» 343 работника предприятия обратились за помощью в трудоустройстве. Из них на учете в службе занятости остались 28 человек, остальные трудоустроены на ближайшие угольные предприятия, получили новые профессии или ушли на досрочную пенсию. 190 сотрудников еще задействованы на обслуживании шахты. Сергей Цивилев поручил региональному Минтруду подобрать для них вакансии на случай возможного ухода с предприятия.

Как доложили присутствующие на совещании представители следственного комитета, МВД и прокуратуры области, продолжается расследование административно-хозяйственной деятельности предыдущего управляющего и собственников «Алексиевской». Выявлены серьезные экономические нарушения, возбуждено четыре уголовных дела. Ситуацией на предприятии заинтересовалась Генеральная прокуратура России, специалисты ведомства подключатся к расследованию.

Также по итогам совещания сформирована рабочая группа. Специалисты профильных ведомств в ежедневном режиме будут отслеживать социально-экономическую и технологическую обстановку на шахте. Следующее заседание штаба назначено на 26 марта 2021 года.

Напомним, что проблему невыплаты заработной платы работникам «Алексиевской» премьер-министр России Михаил Мишустин затронул в ходе двусторонней встречи с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым 6 марта. Глава правительства поручил провести координационные совещания с представителями правоохранительных органов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.