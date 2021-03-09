С начала года в Кузбассе из-за тяжести сугробов обрушились 7 крыш. Из-за схода льда и снега пострадали десятки людей. Были и смертельные случаи. Сейчас качество очистки кровель контролирует Госжилинспекция. На одной из кемеровских крыш во время уборки вместе с промышленными альпинистами побывала Анастасия Подоляко.

Обычная хрущёвка: 5 этажей, 4 подъезда. Так видит здание любой житель города. Для промышленного альпиниста это — кровля площадью больше 1000 квадратных метров и около 6 часов работы. Когда убирать снег и наледь, определяет управляющая компания. Зависит это не только от погоды, но и от вида крыши и системы отопления дома.

Работа ведётся не только на высоте. Внизу обязательно помощник. Альпинисту с крыши не видно, что происходит около подъездов. На земле Иван следит, чтобы прохожие не подходили близко к дому и не попали под искусственные лавины.

За зимне-весенний сезон были случаи, когда промышленные альпинисты срывались с крыши. Случаи летальные, поэтому страховка — обязательное требование безопасности. Такое же — ограждение участка, на котором ведутся работы, сигнальными лентами. И ещё одно условие — снег с придомовых территорий должен вывозиться оперативно. За соблюдением этих правил следит Госжилинспекция. Специалисты регулярно проводят проверки, теперь рейды будут проходить ещё и по выходным.

Автор: Анастасия Подоляко