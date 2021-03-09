150 млрд рублей – именно такую сумму в 2020 году похитили мошенники у россиян. Схемы разные, но цель одна – убедить жертву самостоятельно отдать деньги, используя при этом человеческие слабости. Своей историей с нами поделилась героиня следующего сюжета.

10 капель валидола – неотъемлемый ритуал Елены с того самого дня, как она добровольно-вынужденно продала свою квартиру. А началось всё с телефонного звонка.

Не желая стать жертвой мошенников, Елена взяла кредит, оформленный онлайн сторонним лицом. Полученную сумму под чётким руководством псевдо-сотрудника банка перевела на указанный счёт. И так 6 раз в разных кредитных организациях менее чем за 2 недели. Общая сумма пополнения, а, следовательно, заёмных средств, превысила 770 тысяч рублей. Плюс собственные накопления в размере 80 тысяч.

По закону банки-кредиторы обязаны вносить информацию в бюро кредитных историй в течении 5 рабочих дней. Почему данные Елены не обновились и ей одобрили несколько займов после первой ссуды, пока не известно. Идёт расследование. Но на этом история нашей героини не заканчивается. Во время очередного разговора с уже знакомым специалистом она узнала, что её квартира выставлена на продажу. Мошенники могут оформить сделку без её участия. И чтобы её не обманули, Елене необходимо самой продать жильё, а деньги положить на определённый счёт.

Покупателем оказалась Лилия. Увидела объявление на сайте. Переговоры вела с неким Максимом, который представился сыном хозяйки. Договорились о сделке, на которую пришла Елена.

Уже реальный сын сообщил, что квартира не продаётся и выезжать оттуда никто не собирается, развернув Лилию в день переезда на полпути со всем багажом из другого города.

С участниками истории Елене придётся объясняться в суде. Аферистов уже ищет полиция. От того, насколько оперативно сработают правозащитники, зависит, сколько ещё россиян попадётся на уловки этой группы мошенников.

Автор: Кристина Орехова