На заседании штаба по охране здоровья населения обсудили вопросы развития системы детского питания в детсадах и школах Кузбасса. В совещании под руководством губернатора Сергея Цивилева приняли участие руководители исполнительных органов власти, главы муниципалитетов, представители Роспотребнадзора, члены родительских комитетов Кузбасса.

«Качество школьного питания должно быть на особом контроле властей. В Кузбассе горячее питание сейчас получают 91,5% школьников с 1 по 11 класс. Бесплатными завтраками и обедами по поручению президента России с 1 сентября 2020 года обеспечены 136 тысяч школьников, то есть 100% учащихся 1-4 классов. На питание кузбасских школьников ежегодно выделяется около 850 миллионов рублей из бюджетов разного уровня», — сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В этом учебном году в образовательных учреждениях Кузбасса внедрили новые подходы к организации школьного питания. Раньше каждая школа или муниципалитет самостоятельно разрабатывали меню и согласовывали его с Роспотребнадзором. Сейчас действует единое региональное меню, меняющееся в зависимости от времени года. По нему школьники получают полноценный горячий завтрак, если учатся в первую смену, или комплексный обед, если ходят в школу во вторую смену.

Кроме того, в школах Кузбасса началась цифровизация системы питания. В каждом образовательном учреждении за счет регионального министерства образования устанавливают модули «Организованное питание». Благодаря этому у школьников 5-11 классов появляется личный лицевой счет, а родители могут в любой момент узнать, что ел ребенок и сколько средств у него осталось.

«Следующий этап цифровизации — внедрение модуля «Свободный выбор». Он позволит каждому школьнику самому выбирать блюда на линии раздачи или в буфете и оплачивать их персональной картой», — рассказала министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева.

Для оперативного взаимодействия с родителями учащихся в министерстве образования и науки Кузбасса работает горячая линия по вопросам бесплатного питания в школах. С 17 сентября также начала работать обратная связь через портал Госуслуг.

«В нашей школе родители имеют свободный доступ в столовую, могут ознакомиться с меню, оценить качество блюд, побеседовав с детьми. С ребятами и родителями через мессенджеры и на классных часах проводят беседы о сбалансированном питании», — рассказала председатель родительского комитета школы №8 г. Топки Ксения Кунакова.

С 1 января в Кузбассе также проходит апробация новой программы «Родительский контроль». Она позволяет родителям лично отслеживать соответствие блюд заявленному меню, пробовать готовые блюда, знакомиться с принципами формирования школьного меню и разрабатывать его альтернативные варианты. Уже более 110 родителей приняли участие в проекте, в течение марта он распространится на весь регион.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.