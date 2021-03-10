Чтобы просто перейти дорогу по пешеходному переходу, жителям ФПК областного центра приходится справляться с ледяной тропинкой или снежным лабиринтом. О проблеме нам рассказал местный житель. На место выехала Анастасия Подоляко.

Местные жители называют эту тропинку полосой препятствий. Высокая, узкая, скользкая. Самое интересное начинается на этом месте. У меня рост 160, но даже мне приходится немного наклоняться, чтобы пройти под деревьями. Впереди ещё одно испытание — крутые ледяные ступеньки.

Летом здесь заасфальтированный тротуар, зимой — опасная тропинка. Ситуация повторяется из года в год. С просьбой разобраться и помочь обратился Константин. Показательная ситуация: ему пришлось отвлечься от интервью, чтобы помочь соседке просто подойти к дороге.

Можно подойти к светофору с другой стороны — по тротуару от остановки. На первый взгляд, этот путь легче и безопаснее. Но здесь пешеходов ожидает лабиринт из нескольких узких и тоже скользких тропок.

Жители в дорожную службу с этим вопросом не обращались. После нашей заявки очистку этой территории внесли в график. Её приведут в порядок уже 13 марта.

Если и у вас есть ситуация, в которой сложно разобраться самостоятельно, сообщите о ней нам по номеру: 8-923-622-42-42. Часто, чтобы решить проблемы, достаточно о ней рассказать.

Автор: Анастасия Подоляко