На заседании правительства Российской Федерации под председательством премьер-министра Михаила Мишустина было принято решение о выделении средств на погашение задолженности по зарплате перед рабочими шахты «Алексиевская». Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поставил задачу разработать механизм доведения полученных денег до шахтеров.

«В Кемеровской области мы с губернатором детально обсудили ситуацию, которая возникла на шахте «Алексиевская». Правительство направит более 200 млн рублей на погашение задолженности по зарплате работникам этого предприятия. Эти средства люди должны получить как можно быстрее. Важно строго контролировать, чтобы впредь подобные случаи не повторялись», — сообщил на заседании председатель правительства Михаил Мишустин.

Глава правительства РФ поручил министерству финансов России подготовить и оперативно внести в правительство проект распоряжения о предоставлении необходимых средств. В свою очередь, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поставил задачу разработать механизм доведения полученных денег до шахтеров, перед которыми имеется задолженность по зарплате.

Напомним, проблему невыплаты заработной платы работникам «Алексиевской» премьер-министр России Михаил Мишустин затронул в ходе двусторонней встречи с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым 6 марта. Общий долг предприятия составляет 827 миллионов рублей, из них почти 203 миллиона рублей — задолженность по зарплате сотрудникам, в том числе тем, кто сейчас занимается жизнеобеспечением шахты. С 2017 года предприятие находится в процедуре банкротства. Сейчас шахта выставлена на продажу за 600 млн рублей. Предложения будут рассматриваться до 10 июля 2021 года. По информации министерства угольной промышленности Кузбасса, запасы угля на лицензированном участке шахты составляют около 38 млн тонн. Губернатор Сергей Цивилев поручил своему заместителю Андрею Панову провести встречу с собственниками крупнейших угольных компаний региона с целью проработки возможных вариантов возобновления угледобычи на «Алексиевской».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.