В Кузбассе проходит открытый чемпионат WorldSkills. В профессиональную битву в том числе вступили повара, кондитеры и пекари. На самых «вкусных» соревновательных площадках побывала Анастасия Подоляко.

Раскатать тесто для осетинского пирога оптимальной толщины, создать башню из шоколада или карамели, испечь 15 абсолютно одинаковых пирожных. Задания, с которыми может справиться только профессионал. И возраст не важен. Вячеславу 16 лет. Без преувеличений, он может приготовить почти все позиции из ресторанного меню.

Макаруны и пряники участники приготовили вчера. Сегодня перед кондитерами задача сложнее: испечь 2 пирога, 15 пирожных и слепить 2 фигуры из мастики. Обязательно идентичные внешне, по размеру и весу.

Самое сложное – завтра: работа с очень «капризным» материалом — шоколадом.

Пока повара, пекари и кондитеры делят место на кухне, участники компетенции «администрирование отеля» знакомятся с площадкой. Они будут работать на ресепшен. Задача — встретить и выселить гостя. В течение дня им придётся столкнуться с разными типами людей. Эксперты оценят, как молодые профессионалы справляются с внештатными ситуациями.

Это только 4 компетенции из 133. Всего в чемпионате примут участие 971 конкурсант. Такие соревнования – возможность ещё в студенчестве попробовать себя в профессии. Если не подходит, есть время сменить. Такие случаи редко, но случаются. Для большинства же WorldSkills – приобретение практического опыта и знакомство с потенциальными работодателями.

Автор: Анастасия Подоляко