В старину Масленица по своей значимости не уступала Новому году и отмечалась шумными гуляниями, народными забавами и праздничными яствами. В этом году в музее-заповеднике «Томская Писаница» решили поддерживать значимость одного из любимых русских праздников. Про рекорд России, традиционные забавы и о том, как готовились сами люди к торжеству — в сюжете Кристины Ореховой.

Антон приехал на праздник из Сочи. Успел ощутить и сибирский морозец, и широту сибирских гуляний. На Масленице получил корону, как знак благодарности за помощь в установлении рекорда России. Он один из многих выпекал главный символ праздника для блинного столба.

Ставили рекорды и в отдельных дисциплинах. Покорение масленичного столба собрало немало зрителей. Участники должны были без какой-либо помощи и специальных средств забраться на вершину, где находится приз. Однако, ни смена тактики, ни использование губ и других частей тела не позволили молодцам забраться выше середины.

В 1721 году Готлиб Мессершмидт исследовал водную артерию Томи. С тех пор в архивах и появились упоминания о наскальных рисунках. Экспедицию снарядил Пётр I, от того и Масленицу в этом году было решено назвать Петровской. И какие же проводы зимы без сжигания чучела. 14-метровый символ сгорел, подарив посетителям надежду на долгожданное, жаркое лето.

Автор: Кристина Орехова