Центр управления регионом (ЦУР) Кузбасс запустил в интернете социологический опрос «Оценка работы управляющих компаний». Результаты исследования будут представлены губернатору области.

«Госжилинспекция Кузбасса уже подготовила рейтинг управляющих компаний в муниципалитетах на основе оценки их работы в зимний период. Теперь у жителей есть возможность составить собственный рейтинг, который будет полезно изучить как профильным ведомствам, так и представителям самих УК», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как отметили в ЦУР Кузбасс, автоматизированная система мониторинга обращений граждан «Инцидент Менеджмент» регулярно выявляет жалобы на управляющие компании. На основе ранее поступавших сведений социологи ведомства подготовили анонимный интернет-опрос о работе региональных УК. В анкете 10 вопросов: предлагается оценить по пятибалльной шкале удобство оплаты услуг, профессионализм персонала, выполнение текущих и оперативность экстренных работ, доступность информации.

«Важно, чтобы жители Кузбасса высказали мнение и дали объективную оценку качества предоставляемых услуг. Голосование продлится до 21 марта, затем мы подведем итоги и разместим результаты в аккаунтах ЦУРа в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм», — отметил руководитель ЦУР Кузбасса Евгений Романов.

Принять участие в опросе можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMAifYcXnqgyqYUuhyVOOG72oxKg3uHxdTapGwp-8r4lVYNg/viewform

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.