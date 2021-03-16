В Кузбасском государственном краеведческом музее рассказали, кости какого конкретно доисторического животного обнаружили коммунальщики в центре областной столицы, а также дальнейшую судьбу находки.

Полноценный остов шерстистого мамонта в нашем регионе не находили никогда. Особенности грунта. Именно поэтому в Кузбасском краеведческом музее красуется скелет из Новосибирской области. Кости же, заявляют учёные, можно найти фактически в любом месте региона. Достаточно углубиться на 5-10 метров под землю. Тем не менее, находка, сделанная коммунальщиками, важная как минимум для экспозиции. К слову, работая с найденными фрагментами, специалисты выяснили, что обнаружены были останки животного-подростка.

Сотрудники музея, забирая кости, осмотрели место находки и выяснили: с высокой долей вероятности больше там останков нет.

Автор: Сергей Ищенко