Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ознакомился с передовыми разработками Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения РАН. Глава региона поручил ученым усилить сотрудничество с вузами области.

«Уголь был и остается важнейшим ресурсом для Кузбасса. Но нашему региону необходимы прорывные проекты не только в угледобыче, но и в машиностроении, и в горнорудной отрасли. Необходимо наладить взаимодействие между учеными-разработчиками, вузами, ссузами и предприятиями Кузбасса. От слаженности этой работы зависит экономическое развитие нашего региона», — сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Ученые предложили создать Национальный межотраслевой центр разработки и испытаний горно-шахтного оборудования с участием АО «НЦ ВостНИИ», а также угольных компаний региона, которые могли бы предоставить участки для проведения исследований. Губернатор поддержал идею ученых. Он также отметил необходимость дальнейшего укомплектования институтов и лабораторий современным оборудованием, в том числе с привлечением федеральных средств.

Сергей Цивилев посетил испытательный центр горно-шахтного оборудования и апробации инновационных технологий угледобычи и переработки. 60 специалистов центра проводят исследования машин и технических устройств, обеспечивающих безопасность подземных работ.

Главе региона продемонстрировали научные разработки: метанометр, предназначенный для измерения процентного содержания метана в газовой смеси, дарсиметр, измеряющий газопроницаемость, электронный автономный манометр, который оценивает фильтрационные свойства угольных пластов, а также лабораторную установку по исследованию процесса управляемого выпуска угля.

Сергею Цивилеву также презентовали интегрированную инновационную систему «Цифровой гербарий Кузбасса», созданную на базе Института экологии человека ФИЦ УУХ СО РАН. Реализация проекта позволит провести инвентаризацию и анализ разнообразия флоры Кузбасса. В гербарии Кузбасского ботанического сада занимаются оцифровкой фондов, отобрано 16 тыс. экземпляров растений. Уже создана библиотека высококачественных изображений, часть из них включена в национальный банк-депозитарий живых систем «Ноев ковчег».

Представители каждого института ФИЦ УУХ СО РАН рассказали о профильных проектах. Например, Институт углехимии и химического материаловедения исследует физико-химические свойства магнитных сорбентов для решения экологических проблем Кузбасса. Институт угля разрабатывает научные основы виртуализации рабочего места оператора горнодобывающего производства — в перспективе это поможет усовершенствовать управление процессом выемки угольных месторождений.

Для справки. Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук создан в 2015 году. Он занимается вопросами разработки угольных месторождений, обогащения угля, угольного машиноведения, механизации и автоматизации горных работ, экологией угольных регионов, археологическими исследованиями, историей и этнографией угольных регионов России и др.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.