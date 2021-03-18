Кедры, сосны, ели и лиственницы высадят в разных районах региона. Всего планируется восстановить около 2 тыс. га лесов, погибших из-за пожаров, вырубки или насекомых-вредителей. Для этого из федерального бюджета по нацпроекту «Экология» Кузбассу выделено 51,78 млн рублей.

«Объемы восстановления в регионе планомерно увеличиваются, уже к 2024 году Кузбассе должно компенсироваться 100% утраченных лесов. В 2021 году этот показатель составит 63%. Чтобы оперативно пресекать незаконные вырубки, мы обновляем технику в лесничествах, внедрили систему спутникового мониторинга. Эта работа уже дала результаты — в прошлом году количество незаконных рубок в регионе сократилось на 22%», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

За два года в Кузбассе восстановлено 3,2 тыс. га лесов. В 2021 году лесхозы региона планируют провести высадку деревьев на площади 1,9 тыс. га. Сейчас специалисты формируют резервный фонд посадочного материала. Заготовлено более 3,3 тыс. кг лесосеменного сырья (шишки), из которых получат 340 кг семян. Работы по сбору семян продолжатся летом и осенью. На 2021 год план по сбору составляет 1 335 кг.

Для справки. По нацпроекту «Экология» в регион за два года поступило 150 единиц специализированной лесопожарной техники на сумму почти 202 млн рублей. В этом году поступит еще 21 единица техники. На обновление отраслевого автопарка выделено 77 млн рублей из федерального бюджета. Также планируется приобретение 23 единиц лесохозяйственной техники и оборудования (тракторы, плуги) для лесовосстановления и лесоразведения. На эти цели из федерального бюджета выделят 7,61 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.