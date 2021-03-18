В рамках рабочей поездки по Новокузнецку губернатор Сергей Цивилев проинспектировал ход ремонтных работ в крупнейшем ледовом дворце Кузбасса — Арене кузнецких металлургов. После реконструкции спорткомплекс будет рассчитан на 7,5 тыс. зрителей.

«В Новокузнецке действует одна из самых сильных в России школ олимпийского резерва по хоккею с шайбой, этим видом спорта занимаются более трех тысяч горожан. Немало болельщиков и у хоккейной команды «Металлург». Поэтому Арена кузнецких металлургов — ключевой объект для всего Кузбасса. К сентябрю 2021 года комплекс должен быть сдан, чтобы хоккеисты «Металлурга» смогли проводить тренировки и домашние матчи на родной арене. Контроль за качеством работ будет жесточайшим, за графиком и сроками буду следить лично», — отметил Сергей Цивилев.

На объекте начат второй этап ремонта. Строители приступили к сварочным работам, готовят полы к бетонированию, проводят систему отопления обогрева чаши арены, монтируют конструкции для создания основания под трибуны.

В этот же день Сергей Цивилев встретился с тренерским составом и хоккеистами команды «Металлург». Губернатор подчеркнул, что Кузбассу нужен большой хоккей, и в регионе многое делается для развития этого вида спорта. В муниципалитетах открываются спортивные площадки и малые ледовые арены круглогодичного использования. Особая роль отводится именно Новокузнецку, который является хоккейным центром Кузбасса.

Главный тренер команды Евгений Попихин поделился недавним успехом: «Металлург» впервые за время выступления в Высшей хоккейной лиге будет играть в полуфинале розыгрыша Кубка Петрова. В ближайшее время определится, кто станет соперником новокузнечан.

«16 марта ребята здорово отработали в четвертьфинале и победили пензенский «Дизель» со счетом 4:1. В команде есть единение, мы понимаем, что делаем общее дело», — добавил тренер.

Для справки. Новокузнецкий «Металлург» дебютировал в первой группе чемпионата СССР в декабре 1949 года. В 1960 году команда стала чемпионом РСФСР. В чемпионате 1999-2000 годов новокузнечане добились лучшего в новейшей истории результата, завоевав бронзовые медали. В 2018 году «Металлург» стал играть в Высшей хоккейной лиге — Кубке Петрова. Главный тренер команды — Евгений Попихин, дважды чемпион СССР (в составе московского «Динамо»), ранее возглавлявший молодежную сборную страны. В Молодежной хоккейной лиге ХК «Металлург» представлен командой «Кузнецкие Медведи».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.