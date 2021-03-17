Новокузнецкий «Металлург» закончил 1/4 плей-офф регулярного чемпионата ВХЛ и первым прорвался в полуфинал Кубка Петрова. О хет-трике и рекорде сталеваров за всю историю выступления в лиге.

Стабильность — признак мастерства. В первой встрече серии до 4 побед 1/4 плей-офф «Металлург» выиграл «Дизель» со счётом 4:2, во второй 5:2, а в третьей 6:2. Отличился Валерий Поляков, оформивший в ходе матча хет-трик, все голы нападающий сталеваров забил в ходе реализации большинства.

С боем у пензенцев не задалось. «Металлург» открыл счёт в первом периоде, забил капитан Максим Кицын. Во втором отрезке сталевары увеличили разрыв ещё на две шайбы. Последнюю двадцатиминутку новокузнечане также начали с успешного штурма ворот гостей. «Дизель» смог ответить лишь за 26 секунд до финального свистка, забив гол престижа. 4:1, счет в серии 4-0.

Новокузнечане первыми из участников Кубка Петрова прошли в полуфинал. «Металлург» впервые за всё время выступления в ВХЛ поднялся так высоко. Следом в 1/2 прошла «Югра», лидер этого сезона, разгромившая «Химик» со счетом в серии 4:0. С кем далее предстоит бороться кузбассовцам, станет известно, как только определятся ещё два участника грядущего этапа плей-офф.

Автор: Сергей Ищенко