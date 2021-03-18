В год празднования 300-летия промышленного освоения Кузбасса проходит голосование за благоустройство объектов. Работы выполнят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Задача Егора и Дарьи сегодня — рассказать жителям Кемерова о возможности их участия в преображении родного города. 26 апреля стартует голосование, которое определит, какое общественное пространство получит вторую жизнь. Примеры уже есть.

Речь не только об областной столице. В этом году 19 кузбасских территорий представили общественные пространства, которые по решению большинства голосов обретут новый вид. Чтобы как можно больше людей узнало о возможности повлиять на этот выбор, до 22 марта открыта регистрация волонтёров на сайте DOBRO.RU.

Голосование состоится на новой общероссийской платформе gorodsreda.ru, где нужно открыть соответствующий раздел и указать свой регион. Выбрать понравившийся дизайн-проект парка, сквера, улицы или площади сможет каждый гражданин России старше 14 лет. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Автор: Кристина Орехова