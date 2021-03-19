На Притомском проспекте в столице области открылся детский сад «Страна чудес», который смогут посещать 258 ребят от полутора до семи лет. В нем 3 группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья. Детский сад построен в рамках нацпроекта «Демография», в его возведение вложено более 344 миллионов рублей.

«Этот детский сад предназначен для ребят, которым нужен особый подход в развитии и укреплении здоровья. Здесь создана безбарьерная и комфортная среда: просторные холлы, широкие коридоры и дверные проемы, есть лифт на второй этаж. Оборудована зимняя прогулочная веранда для детей с ДЦП. Все это позволяет ребенку с особенностями здоровья не чувствовать себя изолированным от окружающего мира. Важно, что благодаря открытию этого учреждения в Центральном районе Кемерова будет ликвидирована очередь в сады для детей от года до трех лет», — подчеркнул на открытии детского сада Сергей Цивилев.

Общая площадь нового детсада — почти 6 тыс. кв. метров. В нем будут заниматься 12 групп. В учреждении есть бассейн, музыкальный зал, спортзал, класс робототехники, сенсорный кабинет, медицинский центр, логопедический и дефектологический кабинеты, оснащенные самым современным оборудованием. Детский сад будут посещать 98 детей от 3 до 7 лет, 120 детей ясельного возраста и 40 детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 8 лет.

Для справки. В Кузбассе до 6 июля 2021 года будут сданы 7 детских садов. В Осинниках — на 140 мест, в Киселевске (район Красный Камень) — на 190 мест, в селе Терентьевское Прокопьевского округа — на 100 мест, в Полысаеве — на 140 мест, два детсада в Кемеровском округе (в селе Верхотомское — на 125 мест, в деревне Береговая — на 140 мест), детсад на 200 мест в микрорайоне №12а в Кемерове.

К декабрю 2021 года будут введены еще 7 детских садов: в Прокопьевске — на 190 мест; три — в Кемерове (в микрорайоне 7Б — на 200 мест, на ул. Суворова — на 74 места, в квартале №55 – на 130 мест), в Белове — на 180 мест, в Юрге — на 220 мест, в пгт Яшкино — на 140 мест.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.