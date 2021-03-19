В юбилейном году в регионе продолжается строительство и обновление образовательных объектов. В Тайге в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» завершается строительство средней общеобразовательной школы №160 на 330 мест. В селе Сосновка Новокузнецкого района в 2021 году завершится ремонт детского сада на 130 мест.

«В 2021 году мы построим 4 школы по национальному проекту «Образование» — в Анжеро-Судженске, Тайге, Кемерове и Юрге. Общее финансирование составит почти 3,8 миллиарда рублей, из них около 2,3 миллиарда — из федерального бюджета , более 1,4 миллиарда — из областного. Школа №160 в Тайге была закрыта еще в сентябре 2012 года, педагогов и учеников перевели в школу №2. Сейчас город нуждается в возрождении этого учебного заведения. Строительство современного корпуса с бассейном ведется с августа 2019 года, он готов на 93%. Ввести школу в эксплуатацию планируется к юбилею Кузбасса», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Трехэтажный корпус школы с частично стеклянными стенами имеет надземный переход, соединяющий его со зданием бассейна (длина дорожки – 25 метров). На объекте уже завершаются строительно-монтажные работы. На прилегающей территории оборудованы игровая и спортивная площадки. Началась поставка оборудования.

С 1 сентября в школе начнутся занятия по принципу полного дня. До обеда – учеба, после уроков — кружки, секции, выполнение домашних заданий, проектная и исследовательская деятельность. В школе установят электронное табло с бегущей строкой о жизнедеятельности школы. На первом этаже появится шахматная студия, на втором — музей, на третьем — литературная гостиная. В школе также будет актовый зал на 205 посадочных мест с гримерной, костюмерной и сценой, столярная мастерская, кабинет кулинарии и домоводства, оснащенная компьютерной техникой библиотека.

В селе Сосновка Новокузнецкого района к юбилею Кузбасса отремонтируют детский сад на 130 мест. Его посещают ребята от полутора до семи лет. Работы в здании 1989 года постройки начались в январе этого года. Всего на обновление образовательного учреждения направят более 6 млн рублей — средства местного бюджета и промышленных предприятий.

Уже отремонтированы помещения пищеблока, прачечной и санузлов. В ближайшее время строители приступят ко второму этапу работ. В группах сделают косметический ремонт, заменят электрику, межкомнатные двери, напольное и потолочное покрытие. На первом этаже детского сада обустроят сенсорную комнату для развития у детей восприятия цвета, звука и тактильных навыков. В садике появятся мягкие пуфы и светозвуковая панель в виде облака с разноцветным дождем.

Для справки. Всего в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса в регионе построено пять новых школ. До конца года работы завершатся в шести образовательных учреждениях (четыре из них возводятся по нацпроекту «Образование»), в том числе в двух — до юбилея региона. С 2019 года по программе «Моя новая школа» провели капремонт в 17 школах. До 6 июля 2021 года отремонтируют пять школ, еще пять — до конца 2021 года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.