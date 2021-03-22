Правда – 75 лет спустя: учёные нашли акт о крушении советско-американского самолёта на кузбасской горе Тыдын. Это было самое нашумевшее, несмотря на секретность, невероятное и, как выяснилось, массовое ЧП. Документ публикуется впервые.

О предыстории. Газета «Кузбасс» продолжает расследование истории катастроф двух самолётов – «Дугласа» и «Бостона» (его в народе тоже звали «Дугласом»), прибывших в период Второй мировой в СССР из США в помощь, по лендлизу, провоевавших, а после Победы – разбившихся в наших краях…

Много лет информации по ним было ноль. Лишь молва изредка вспоминала и уже всё чаще считала легендой.

Но экспедиция Михаила Жолобова (члена Кемеровского отделения РГО) в 2016-м нашла «Бостон» в глухой тайге, на горе Зелёной в Тисульском районе. А их товарищи, поисковики из Красноярска (из СФУ, поискового отряда «Трасса» Военно-инженерного института, занимающиеся историей АЛСИБа, перегона «Дугласов» и других самолётов в войну и их службой дальше), выяснили дату ЧП – 03.09.1946 и кто погиб на Зелёной, и передали данные. И в 2019-м команда Жолобова прикрепила к борту «Бостона» на Зелёной табличку с фамилиями лётчиков… А потом – ушла к Новокузнецку, на хребет Тыдын, искать второй самолёт, «Дуглас», разбившийся, как установила, осенью 1945-го, найдя в электронных архивах ЦАМО фамилии 9 лётчиков… На Тыдыне, с его множеством вершин, эта первая разведка к «Дугласу» сходу не привела. Но наметила «квадрат» и главный марш-бросок на лето 2021-го. ( «Два «Дугласа»… Часть 1. Железом гремит война…»)

А потом «Кузбасс», подключившись к группе Жолобова, нашёл человека с Тыдына, жившего там в момент крушения «Дугласа» и рассказавшего, что же помнит округа. А потом…, ничего же случайного не бывает, мы вышли на охотников, и оказалось: один из них как раз … наткнулся на Тыдыне на винт и обломки «Дугласа»! Так стали известны координаты, так все объединились для будущей экспедиции… («Два «Дугласа»… Часть 2. Пилот тов. Сталина…»)

Но тайна катастрофы неожиданно по крупицам открывается! Новые документы, рукописи…

Подробности читайте в газете «Кузбасс».

Фото из архива Владимира Григорьева.

По информации ежедневной областной газеты «Кузбасс».