На шахте «Чертинская-коксовая», входящей в «ММК-УГОЛЬ», закупили новое оборудование. Произведено оно в Кемерове компанией «ПК-Вистек» и позволяет в случае ЧП 50 горнякам в безопасности сменить самоспасатели, а при необходимости и провести под землей трое суток.

Шахта «Чертинская-коксовая» — одна из старейших в Кузбассе и считается особо опасной, именно поэтому на предприятии трепетно относятся к безопасности. Когда руководство угольщиков получило предложение от кемеровской компании «ПК-Вистек» приобрести оборудование, которое может спасти жизни горняков, ответ не заставил себя ждать.

Образцы оборудования осмотрело руководство шахты в присутствии кузбасского производителя.

Пункт переключения в кратчайшее время позволит 50-ти горнякам при ЧП не только сменить самоспасатели, но и передохнуть на пути к запасному выходу. Ситуации бывают разные. В случае невозможности выбраться на поверхность самостоятельно, ждать спасателей шахтеры смогут в более-менее комфортных условиях благодаря еще одному изделию «ПК-Вистек».

12 человек смогут провести под землей 3 суток, при этом горняки будут обеспечены питанием, водой, воздухом. Закупленное оборудование — лишь первая партия. Сколько еще нужно докупить, решат ученые.

Сегодня в каждой смене шахты «Чертинская-коксовая» работает около сотни горняков. Установка оборудования компании «ПК-ВИСТЕК» поможет не только повысить их безопасность, но и спасти жизни. Если это вдруг понадобится.

Автор: Сергей Ищенко