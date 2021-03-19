Императрица в главной кузбасской воздушной гавани. В международном аэропорту имени Алексея Леонова Кемеровская областная библиотека имени Федорова открыла персональную выставку заслуженного художника России Василия Кравчука.

Открытие выставки, посвященной 7-й годовщине воссоединения Крыма с Россией, не могла не посетить Екатерина II. Именно она в 1783 году первой в истории сделала полуостров территорией Российской Империи. Экспозиция появилась в международном аэропорту имени Алексея Леонова, на ней представлены 25 работ заслуженного художника Василия Кравчука, а также его книги. Всего в специальной серии 65 полотен, но большинство из них автор подарил. Однако любимую картину оставил. И она входит в выставку «Солнечная палитра Крыма».

Пока планируется, что выставка Василия Кравчука будет представлена в аэропорту имени Леонова месяц. Однако автор, организатор и сама воздушная гавань не против, если бесплатная экспозиция будет выставлена до момента открытия авиасообщения с Крымом. Чтобы пассажиры, вылетающие на отдых, могли его предвосхитить. Ну а вернувшиеся — сравнить свои впечатления с виденьем кемеровского художника. Первый рейс в Крым состоится 30 апреля.

Автор: Сергей Ищенко