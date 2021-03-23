В Кузбассе продолжается строительство и реконструкция сетей водоснабжения. Так, на водозаборной скважине в Каракане Беловского района установили оборудование тонкой очистки стоимостью более 2,2 млн рублей. 1,5 тысячи жителей села теперь получают питьевую воду высокого качества.

«В модернизацию системы водоснабжения Беловского района за время подготовки к 300-летию Кузбасса вложено более 41 миллиона рублей из консолидированного бюджета. Отремонтировано более 28 километров сетей и 12 водозаборных скважин, пробурены четыре новые скважины. Благодаря этому более 10 тысяч жителей района теперь получают качественную питьевую воду», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Комплексно решать проблему водоснабжения в Беловском районе начали в 2018 году. Сразу в нескольких поселках из-за близости к угольным разрезам пробы воды не соответствовали требованиям качества и безопасности. Так, в селе Каракан установили автоматическую систему очистки питьевой воды, а для смягчения и аэрационного обезжелезивания воды недавно поставили дополнительные фильтры. Работы проводились в рамках муниципальной программы «Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном районе». Кроме того, угольные предприятия района в 2018-2020 годах профинансировали работы по текущему ремонту водопроводных сетей села протяженностью более двух километров на сумму около 3 млн рублей.

На скважине в селе Мохово смонтирована химводоочистка непрерывного действия производительностью 10 кубометров в час. Приобретен еще один комплект оборудования для второй водозаборной скважины, что позволит обеспечивать селян качественной водой в необходимом объеме. В рамках подготовки к областному Дню железнодорожника в 2019 году проведен текущий ремонт водопроводных сетей по всей протяженности на станциях Мереть и Проектновская.

Для улучшения качества воды на территории Беловского района с 2018 года пробурили четыре новые скважины — в деревне Новодубровка, селе Конево, деревне Калиновка и селе Вишневка (там же установлена новая водоразборная башня). В 2020 году проведен текущий ремонт магистральных водопроводных сетей протяженностью более 1 километра от перекрестка Тогрул до села Вишневка. Кроме того, в прошлом году по региональной госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса» началась масштабная реконструкция водопроводных сетей в селе Старопестерево. Уже проложен новый трубопровод протяженностью 2,6 км. Завершить работы планируется в 2022 году.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.