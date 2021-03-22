За неделю в Кузбассе выявлено более 300 нарушений, допущенных управляющими компаниями при уборке снега и наледи с территорий многоквартирных домов. По поручению губернатора Сергея Цивилева в регионе продолжаются усиленные проверки, рейтинг качества работы обслуживающих организаций обновляется еженедельно. Жители более 700 кузбасских домов в 2020 году решили сменить управляющую компанию.

Неблагоустроенный двор — не единственная проблема дома на Леонова, 7. Более 15 лет без косметического ремонта и хорошей детской площадки. Нервы жильцов на исходе.

Паутины по углам, стены, давно требующие ремонта, сломанные почтовые ящики. А ещё грязь и пыль. Прямое нарушение санитарного законодательства.

С 1 марта вступили в силу новые правила для управляющих компаний. Они касаются ежедневной влажной уборки подъездов. В доме по адресу Леонова, 7 последняя отметка в графике — 19 марта. при этом местные жильцы уверяют — здесь не дезинфицировали гораздо дольше.

Если управляющая компания отказывается устранить недочеты, можно расторгнуть с ней договор и выбрать новую обслуживающую организацию. Так только в прошлом году сделали жильцы 700 многоквартирных домов. Чаще всего отказывались от услуг «РЭУ-9», «Шалготарьян» и «Радуги».

Можно выбрать себе другую управляющую компанию. Решение о смене принимают собственники на собрании жильцов. Причём, как в одностороннем порядке, так и по соглашению с обслуживающей организацией.

В течение 5 дней после принятия решения о смене управляющей компании собственники должны уведомить прежнюю организацию и Госжилинспекцию. Это необходимо для внесения изменений в реестр лицензий.

Автор: Арина Мерлова