На 2021 год в городе запланирован снос 34 бараков, их жильцы получат новые квартиры. На эти цели выделено 326,5 миллионов рублей. Из них 9,8 миллионов рублей выделят из областного бюджета, остальное — федеральные средства.

«Снос аварийных бараков — одна из задач, обозначенных в недавно принятой программе социально-экономического развития Кузбасса. Для этого в регион дополнительно направят два миллиарда рублей, что существенно ускорит процесс и позволит в течение четырех лет переселить в комфортные квартиры около трех тысяч кузбассовцев. Только в Ленинске-Кузнецком до конца года новое жилье получат 236 семей», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Жилье гражданам выделяют в рамках региональной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года». В Кузбассе 1347 домов попали в эту программу. За 2,5 года только в Ленинске-Кузнецом уже снесли 24 барака, 377 семей переехали из ветхого и аварийного жилья.

Сейчас снос бараков в городе идет сразу по нескольким адресам — на улицах Космическая, Садовая, 8 Марта, переулке Рядовом и проспекте Дзержинского. Три семьи ожидают переезда из последнего оставшегося барака на ул. Ленина – дома №17. В конце года они должны переехать в строящийся квартал «Профсоюзный».

«Это дом 1901 года постройки. В 30-х годах здесь жили высокопоставленные советские деятели, директора шахт. Мы много лет в нем прожили, дочь здесь выросла. Но дом уже ветхий, поэтому все ждем новоселья, хочется пожить с удобствами», — рассказал будущий новосел Игорь Пчелянский.

Как отметил глава городского округа Константин Тихонов, вместо бараков на проспекте Дзержинского и улице Туснолобовой построят новый микрорайон с современной инфраструктурой — 12 многоквартирных домов, сквер и детский сад. Сразу после сноса старых домов начнется подготовка площадок для строительства инженерных сетей.

Для справки. За 2019-2020 годы снесены 114 домов в Анжеро-Судженске, Кемерове, Юрге, Яе, Киселевске, Белове, Калтане, Краснобродском, Ленинске-Кузнецком, Новокузнецке, Осинниках, Полысаеве, Гурьевском, Яйском, Тяжинском, Прокопьевском муниципальных округах. За почти 900 дней подготовки к юбилею Кузбасса из аварийного жилья расселено 1906 семей (4359 человек). 1265 семей по программе переселят до конца года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.