Кемерово, Новокузнецк, Тайга, Юрга, Киселевск, Междуреченск и Мариинск. В этом году открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» проходил на 26 площадках. Участие в нем принимали не только кузбассовцы, но и жители других регионов России. Итоги соревнований уже подведены. Подробности в нашем следующем материале.

Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» стартовал в Кузбассе 10 марта. Самый масштабный по количеству участников, городов и представленных компетенций в истории развития движения WorldSkills в регионе. Агрономия, геопространственные технологии, малярные и декоративные работы, графический дизайн. Всего 133 направления.

В 78 компетенциях состязались участники в возрасте от 16 до 22 лет, в остальных — юниоры младше 16-ти. Республика Коми и Татарстан, Красноярский край, Московская, Новосибирская области, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономного округ. Испытали свои силы в чемпионате не только кузбассовцы, но и жители других регионов страны.

560 кузбассовцев стали победителями и призерами «Молодых профессионалов». Все они смогут побороться за участие в финале 11 национального чемпионата «WorldSkills Russia», который пройдет в Республике Башкортостан.

Автор: Арина Мерлова