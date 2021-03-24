Очередной курс творческой терапии прошли дети с ограниченными возможностями. На этот раз музыкальный. Занятия длились 2 месяца. За это время ребята собрали небольшой репертуар. Накануне группа дала заключительный концерт. На нём побывала Анастасия Подоляко.

Бубны, шейкеры, ксилофон. Инструменты выбраны неслучайно. Чтобы их освоить, нужно выполнять естественные движения: встряхивание, хлопки или удары. Солист и дирижёр на концерте — Оксана Сторожук. Именно она на протяжении двух месяцев учила ребят чувствовать музыку. Применяла в том числе и авторские методики.

Музыкальный модуль — маленькая часть проекта «Круг общения». Его автор — Алла Захарчук. 11 лет назад после аварии девушка не смогла ходить. Сначала надеялась, что это ненадолго. Спустя 4 года поняла: в коляске она навсегда, и нужно адаптировать свою жизнь под новые условия. У неё получилось. Решила помочь и другим.

Реабилитация и развитие творческих способностей — ещё одна цель проекта. Поэтому программа поделена на модули: позади уже гончарное дело, рисование и музыка. Дальше ребята смогут почувствовать себя актёрами — их ждёт театральное искусство.

Автор: Анастасия Подоляко