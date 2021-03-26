В Кузбассе продолжается реализация всех региональных проектов в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В 2021 году на эти цели будет направлено более миллиарда рублей. Запланировано приобретение 83 единиц нового медицинского оборудования для кардиологической и онкологической служб региона и четырех автомобилей скорой медицинской помощи.

«Благодаря реализации профильного нацпроекта в Кузбассе продолжается модернизация системы здравоохранения. Только за 2020 год у нас открылись 34 фельдшерско-акушерских пункта и две врачебные амбулатории, детская поликлиника в Кемерове. Заменен 81 автомобиль скорой помощи, полностью укомплектована служба наземной санитарной авиации. В 2021 году только по нацпроекту «Здравоохранение» в медицину региона будет вложено более миллиарда рублей. Эти средства в первую очередь пойдут на оснащение кардиологической и онкологической служб», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По информации регионального Минздрава, для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями выделят 490,7 млн рублей. Из них 190,2 млн рублей направят на оснащение кардиологических центров южной и северной агломераций. За счет экономии при проведении торгов удалось увеличить количество закупаемой медтехники с 20 до 69 единиц. Так, будет приобретено пять томографов, четыре аппарата УЗИ, диагностический комплекс для ультразвуковых исследований, 52 функциональные кровати. Еще 300,4 млн рублей выделены на закупку жизненно важных кардиологических препаратов.

На развитие онкологической службы Кузбасса в 2021 году предусмотрено 345,2 млн рублей, в том числе 278 млн рублей будет выделено из федерального бюджета. Деньги пойдут на приобретение 14 единиц нового оборудования. Планируется купить четыре хирургических монитора, аппараты МРТ, ИВЛ и другие. Так, в онкологический диспансер Новокузнецка поступит торакальная стойка, которая позволит проводить не менее 350 операций в год. Там же будет установлен ускорительный комплекс для лучевой терапии — на нем лечение смогут проходить около 400 человек в год. 67,2 млн рублей региональных средств будут направлены на закупку препаратов для таргетной химиотерапии. Сумма может быть увеличена до 83,7 млн рублей, для этого готовятся необходимые изменения в региональный закон.

По данным регионального Минздрава, большинство торгов на приобретение оборудования уже состоялись. В клиниках готовят помещения под установку новых аппаратов. Современная диагностическая и операционная техника должна поступить в медорганизации Кузбасса уже к середине лета.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Оказание первичной медико-санитарной помощи» в 2021 году планируется выделить 45,8 млн рублей на авиационные услуги. Минздрав Кузбасса проводит торги для заключения контракта на предоставление вертолета с санитарным модулем. Также в рамках данного проекта в муниципалитетах региона будут ремонтировать взрослые и детские поликлиники.