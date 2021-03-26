Готовность объекта составляет 70%. По поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева работы на площадке были ускорены, строительство должно завершиться в мае.

«Из-за недобросовестного подрядчика история ремонта этого корпуса тянется более пяти лет. В мае прошлого года я поручил Минстрою Кузбасса проработать проект и завершить реконструкцию в кратчайшие сроки. В новый корпус переедет администрация, которая сейчас занимает помещения стационара. Это позволит освободить площади для работы врачей и размещения пациентов», — отметил Сергей Цивилев.

На освободившихся площадях в стационаре городской больницы разместят кабинет УЗИ, кабинет функциональной диагностики, перевязочный кабинет круглосуточного травмпункта и клинико-диагностическую службу. Также будет открыта палата на четыре койки для диагностики и оказания неотложной медицинской помощи и три смотровые для больных хирургического, гинекологического, терапевтического и неврологического профилей.

Напомним, под новый административно-бытовой корпус Мариинской городской больницы реконструируют бывшее здание прачечной. Чтобы строение могло вместить все необходимые службы, потребовалось надстроить второй этаж. Все необходимые экспертизы прежний подрядчик провел, получил разрешение на проведение работ, но в 2017 году стройка встала. В 2020 году, после вмешательства губернатора Сергея Цивилева и замены подрядчика ремонт возобновился.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.