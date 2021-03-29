За последние годы РУСАЛ реализовал ряд инвестиционных проектов в Сибирском регионе, в которые было вложено более 6 млрд долларов. На эти цели компания частично направляет дивиденды, полученные от Норникеля.

Весной 2019 года РУСАЛ запустил первую очередь Богучанского алюминиевого завода в промышленную эксплуатацию на проектной мощности. Завод является частью Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО) – уникального совместного проекта компаний РУСАЛ и «РусГидро». Бюджет строительства первой серии БоАЗ, начатого еще основателем компании Олегом Дерипаска, мощностью 298 тыс. т в год составил 1,69 млрд долларов. По итогам 2020 года капитальные затраты РУСАЛа составили почти 900 млн долларов, значительная часть которых пошла на строительство в Иркутской области Тайшетского алюминиевого завода (выпуск первого металла планируется в 2021 году) и Тайшетской анодной фабрики. Прогноз капзатрат на 2021 год составляет 1-1,1 млрд долларов, в том числе на модернизацию Саяногорского алюминиевого завода. Благодаря новым проектам РУСАЛА в Сибири и других регионах, которые дали мощный импульс для развития смежных отраслей, было создано около 25 тысяч рабочих мест.

Кроме того, РУСАЛ выделил 4 миллиарда рублей на строительство семи медицинских клиник в Хакасии, Иркутской области, Красноярском крае и на Урале. Госпитали, оборудованные самой современной медтехникой, появились в Саяногорске, Ачинске, Богучанах, Братске, Тайшете, Шелехове и Краснотурьинске. Все они рассчитаны на 60-120 койко-мест и стали структурными подразделениями городских больниц.

На эти цели компания частично направляет дивиденды, полученные от Норникеля, что полностью соответствует изначальной позиции основателя компании и недавнему посланию президента о необходимости инвестировать средства в России.