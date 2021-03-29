Выставочный проект будет представлен в Новой Третьяковской галерее на Крымском валу с 1 апреля по 10 мая. В экспозицию вошли произведения из коллекций Музея изобразительных искусств Кузбасса, Новокузнецкого художественного музея, музея-заповедника «Красная горка». Дополнили ее работы из фондов Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Государственного центрального музея современной истории России, Российской государственной библиотеки, Государственной Третьяковской галереи, а также частных коллекций.

«Выставка «Даешь Кузбасс!» — крупнейшая тематическая подборка художественных произведений, отражающих историю и культуру нашего региона, в частности, показывающая масштабы его индустриализации. Она будет интересна не только специалистам, но и всем, кто хочет лучше узнать историю страны. Посетители Новой Третьяковки увидят более 60 картин, скульптур, гравюр и 150 фотографий. Среди них уникальные работы, которые не экспонировались в России. Некоторые произведения будут представлены на выставке в Кузбассе в июне этого года», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Экспозиция имеет три основных раздела. В первом представлены произведения искусства эпохи индустриализации, созданные в 1920–1930-х годах. В частности, специально отреставрированная центральная часть триптиха «Стахановцы Кузбасса». Монументальное полотно Амшея Нюренберга из коллекции РОСИЗО создано художником после творческой командировки в Прокопьевск. Также в этом разделе представлены ставшая хрестоматийной картина Петра Котова «Кузнецкстрой. Домна №1» из коллекции Третьяковской галереи, плакат Александра Дейнеки «Дадим пролетарские кадры Урало-Кузбассу» и ряд других произведений из кемеровских, новокузнецких и московских собраний.

Второй раздел экспозиции демонстрирует работы 1960–1980-х годов. В истории искусства они объединены общим понятием «суровый стиль». Зрители смогут ознакомиться с работами скульптора Бориса Пленкина. Он впервые попал в Новокузнецк в конце 1950-х годов и на протяжении нескольких лет возвращался в регион для завершения монументального цикла «Рабочий класс». Центральное место в этом разделе займут две знаковые работы из коллекции Новокузнецкого художественного музея и Музея изобразительных искусств Кузбасса: «Трудовые люди Кузбасса» (1964) Алексея Гландина и «Грабари на Кузнецкстрое» (1968) Иннокентия Кузнецова.

Третий раздел посвящен современному искусству. Зритель увидит произведения Павла Отдельнова, Егора Плотникова и Ильи Гапонова. В 2007 году они отправились в творческое путешествие для изучения Новокузнецкого и Западно-Сибирского металлургических комбинатов. Целью поездки стало переосмысление опыта художников 1920–1930-х годов. Другой участник выставки — уроженец Кемерова Илья Гапонов, выпускник кемеровской художественной школы, получивший художественное образование в Санкт-Петербурге и Париже. Первыми героями его картин стали шахтеры, написанные кузбасслаком — раствором каменноугольной смолы, полученной при разработке горных пород. Выбор этого материала в качестве художественного средства позволил Гапонову совершить прорыв в традиционной монументальной живописи. Специально к выставке Илья Гапонов создал мурал «Кузбасс параллельный» (2021, 5х15 метров), который размещен в фойе Новой Третьяковки.

Выставка дополнена уникальным фоторепортажем Спиридона Бывшего (1891–1937) со строительства одного из главных объектов первой пятилетки – Коксохимзавода в Кузбассе. С 1929 по 1932 годы он фиксировал все этапы создания объекта — от закладки фундамента до запуска предприятия.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.