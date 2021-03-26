13 тысяч специалистов и 4 тысячи единиц спецтехники готовы прийти кузбассовцам на помощь в случае разлива рек. В преддверии половодья в столице Кузбасса прошел смотр сил и средств служб спасения.

Гусеничные вездеходы, грузовики, микроавтобусы, плавсредства. Кузбассовцев в случае ЧП будут спасать даже с воздуха. В регионе действует авиационный отряд, состоящий из 20 человек, включая пилотов.

Вода, воздух и гибрид. В случае ЧП может возникнуть такая ситуация, когда до людей, терпящих бедствие, можно добраться только вот таким вот смешанным способом. На вооружении Агентства по защите населения и территории Кузбасса два подобных агрегата.

Аэроботы базируются в Таштагольском районе и столице Кузбасса, последний и был представлен на областном смотре сил и средств противопаводковой и противопожарной группировки региональных спецслужб.

Автор: Сергей Ищенко