Четыре тренировки в неделю на межсезонье, шесть — в соревновательный сезон, в седьмой день отработка походки и позирования. Тяжесть подготовки к выступлениям усиливает сушка – минимизация подкожного жира, а это особая диета, прокачивающая не только рельеф тела, но и силу воли. Все это обычный распорядок жизни 21-летней кемеровчанки Галины Дунаевой, которая в отличие от своих сверстниц вместо увлечения модой, косметикой, нарядами выбрала спорт и уже 4 года тренируется и выступает в категории «фитнес-бикини». В марте на областных соревнованиях по бодибилдингу она взяла золото в категории «юниорки», а потом обошла двух победительниц старших возрастных групп и более высоких ростовок и завоевала абсолютное чемпионство при росте 157 сантиметров!

Все секреты питания, тренировок и мотивации Галина раскрывает в интервью еженедельной газеты «Кузбасс».