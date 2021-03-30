Возведение детского сада «Изумрудный город» идет на одной из самых перспективных для застройки городских площадок — в квартале «Сосновый». По поручению губернатора Сергея Цивилева новое учреждение введут в эксплуатацию в конце юбилейного года.

«В Белове работают 40 дошкольных образовательных учреждений. Их посещают около восьми тысяч ребят. Но в городе сохраняется потребность в местах для детей от 1,5 до трех лет. В новом детском садике будет создано 180 мест, в том числе 80 — для детей ясельного возраста. К сожалению, из-за недочетов, допущенных при изначальном проектировании, проект сада пришлось переделывать. В результате сдвинулись сроки завершения работ — с 2020 года на конец 2021 года. Проектная организация на объекте была заменена, в дальнейшем подобные ошибки и переносы сроков недопустимы», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Готовность объекта составляет около 30%. Строители закончили возведение первого этажа будущего двухэтажного детского сада, смонтировали межэтажные перекрытия.

Как сообщили в местной администрации, проект внутренней отделки и оснащения детского сада находится на стадии согласования. Уже известно, что в образовательных программах для беловских дошколят будут применяться современные цифровые технологии.

Для справки. За юбилейный год Кузбассе будет построено 16 детских садов: в Осинниках, Киселевске, Белове, Полысаеве, два в Кемеровском муниципальном округе (в селе Верхотомское и деревне Береговая), пять в Кемерове (в микрорайонах 14, 12а и 7б, квартале 55 и на ул. Суворова), в Прокопьевске, в селе Терентьевское Прокопьевского муниципального округа, в Юрге, в пгт Яшкино и в Новоильинском районе Новокузнецка. В целом новые учреждения смогут посещать 2,5 тысячи детей. Открытие 16 новых детсадов позволит Кузбассу досрочно решить вопрос с местами для детей от полутора лет.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.