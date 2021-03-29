Около половины тех, кто получил вакцину, — люди старше 60 лет. Оба компонента препарата уже получили свыше 73 тысяч жителей региона. Как ставят вакцину и сколько это занимает времени, узнавал Сергей Ищенко.

Кемеровчанину Виктору Борвых 61 год, то есть он входит в группу риска. Прививаться от новой коронавирусной инфекции решил в ТРЦ, где пройти процедуру можно в любой день.

Небольшой опрос у волонтёра, который запишет контактную информацию и данные пациента. И сразу же на приём к квалифицированному медику, тот, конечно, поинтересуется самочувствием.

Виктор Борвых поставил первый компонент прививки, второй — ровно через 3 недели. На данный момент прошли полный курс вакцинации уже более 73 тысяч кузбассовцев, а всего в кампании принимает участие более 100 тысяч жителей региона. Бесплатно привиться можно во всех территориях Кузбасса. Можно заранее записаться на приём через портал «Госуслуги» либо в порядке живой очереди на ближайшем пункте вакцинации, его адрес подскажут по телефону 122.

Автор: Сергей Ищенко