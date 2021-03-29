Разработать большой перспективный проект, обучаясь в школе, внедрить новые формулы, показать свои знания и даже немного больше. В Кемерове прошла финальная защита проектов участников регионального трека всероссийского конкурса «Большие вызовы». С молодыми учёными пообщалась Арина Мерлова.

Это разработка Данилы Печенева. Автоматизированная система антропометрии. По мнению одиннадцатиклассника, измерение роста, массы тела занимает у медицинских работников много времени. Этот процесс можно ускорить.

Может ли добыча угля проходить без участия человека? Восьмиклассник Вячеслав Визило уверен, что да. Он разработал макеты развилки шахтового пути и беспилотного электровоза, осуществляющего доставку грузов. Полностью автоматизированный процесс. Над проектом работал почти год.

Всероссийский конкурс «Большие вызовы» объединяет талантливых школьников и студентов. Генетика, когнитивные исследования, современная энергетика, безопасность, космические технологии. 12 направлений. Изначально на участие было подано 43 заявки. 34 человека прошли в финал.

Победители и призёры регионального трека автоматически пройдут в следующий этап конкурса. Он стартует 17 апреля. Участникам предстоит пройти предметное тестирование, индивидуальное собеседование, а также написать мотивационное эссе. Последний тур — Всероссийский.

Автор: Арина Мерлова