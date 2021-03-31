В Таштаголе завершается модернизация средней общеобразовательной школы №9. Объект ремонтируют по программе «Моя новая школа», инициированной губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. Готовность трехэтажного здания уже составляет 70%.

«Школа №9 построена в 1980 году, с тех пор капитальный ремонт здесь не проводился. Это самая крупная в Таштаголе школа, в ней обучаются 1170 детей, здесь же расположен единственный в городе экзаменационный центр. Срок сдачи объекта по контракту — сентябрь 2021 года, однако строители взяли на себя обязательство завершить и передать педагогам и учащимся два блока здания из трех уже в первых числах мая. Это позволит своевременно начать тестирование систем проведения экзаменационных испытаний. То есть уже в текущем году школьники будут сдавать ЕГЭ в привычном месте», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Стоимость реализации проекта — около 200 млн рублей, средства направлены из областного и районного бюджетов. В здании уже отремонтирована кровля и заменены полы. Сейчас производится замена оконных и дверных блоков, утепляется и облицовывается фасад, производится внутренняя отделка помещений. Также идет ремонт систем отопления, водоснабжения, вентиляции, канализации и водоотведения, электроснабжения, сетей связи.

Проект капремонта разработан в 2019 году, при этом были учтены пожелания учеников, их родителей и учителей. На первом этаже школы появятся универсальная мастерская, кабинет кулинарии и домоводства, швейного дела. Здесь же оборудуют и оснастят кабинеты робототехники и сенсорную комнату, в которой учащиеся смогут отдохнуть. В музее природы Горной Шории на первом этаже разместят мультимедийное панно и настенную инсталляцию «Красная книга Горной Шории», которая позволит ознакомиться с редкими и исчезающими растениями и животными, совершить виртуальное путешествие по Шорскому национальному парку. В рекреации на втором этаже установят электрифицированную карту Кузбасса, на которой представлены полезные ископаемые региона. Здесь же разместится экспозиция школьного музея «Таштагольский район в годы Великой Отечественной войны».

Библиотеку оборудуют компьютерной техникой: 20 учащихся одновременно смогут заниматься в читальном зале, делать домашние задания, просматривать видеоуроки. Детский медиацентр «В курсе событий» оснастят интерактивной студией. В холле школы разместят «Лингвистический глобус», с помощью которого можно прослушивать звуковые фрагменты на разных языках мира. Для изучения правил дорожного движения в школе появится магнитная карта микрорайона с комплектом тематических магнитов (пешеходы, машины, дорожные знаки). Вместо стенда по профориентации — «живая» инсталляция с QR-кодами «Профессии будущего». Сканирование QR-кода направляет на страницу с информацией или видеороликом в интернете. Информационный стенд в холле заменит мобильная стеклянная магнитно-маркерная доска. Привычное расписание уроков — интерактивная панель.

Обновится и прилегающая территория — футбольное поле, беговая дорожка, яма для прыжков в длину с разбега. На спортивной площадке школьники смогут отрабатывать нормативы комплекса ГТО. Здесь также смогут заниматься физической культурой и спортом не только учащиеся и воспитанники школьного спортивного клуба «Олимп», но и все желающие жители микрорайона.

На время ремонта учреждения была разработана схема распределения учеников школы с учетом удобства передвижения. Местное автотранспортное предприятие внесло изменение в график движения рейсовых автобусов.

Для справки. В рамках подготовки к 300-летию Кузбасса в регионе построено пять новых школ. До конца года работы завершатся в девяти образовательных учреждениях (четыре школы возводятся по нацпроекту «Образование»). Кроме того, с 2019 года по губернаторской программе «Моя новая школа» провели капремонт в 17 школах. До конца 2021 года отремонтируют еще 10 школ.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.