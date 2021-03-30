Насекомых уже заметили в Новокузнецке. Обычно они выходят из спячки на пару недель позже. Что означает внезапное пробуждение и ждать ли в ближайшее время тепла, узнавала Анастасия Подоляко.

Обычно для пробуждения божьим коровкам нужно, чтобы столбик термометра поднялся до +10. В Кузбассе на выходных было около 5 градусов тепла. Сибирским насекомым хватило и этого. Биолог Николай Скалон объяснил: такое бывает, но только в городе. Потому что плиты и камни, где зимуют особи, на солнце быстро нагреваются.

Этой весной замечены и другие ранние пташки. Уже прилетели коршуны и грачи. Жители Новокузнецка успели увидеть и первую бабочку-крапивницу. И это уже не аномалия, а, скорее, тенденция.

Теплеть тоже начинает раньше. Сегодня местами по Кузбассу доходило до +11. По прогнозу синоптиков: начало недели будет пасмурным и дождливым. А во второй половине ожидаются стабильно плюсовые температуры и долгожданное весеннее солнце.

В том году было раннее лето, а осенью звери долго не могли уйти в спячку. Зима немного задержалась. Какими же будут предстоящие весенние месяцы — попробуем предсказать вместе. Понаблюдайте за природой. Если заметите что-то необычное, фотографируйте, снимайте видео и присылайте на WhatsApp нашей редакции по номеру: 8-923-622-42-42.

Автор: Анастасия Подоляко