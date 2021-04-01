Культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств, который создают в Кемерове в рамках нацпроекта «Культура», откроется уже в 2021 году. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой.

«Летом 2021 года, к празднованию 300-летия Кузбасса, мы намерены ввести в эксплуатацию образовательный блок кластера искусств. Будут сданы сразу несколько зданий: корпус академии хореографии с учебным театром, музыкальная школа с концертным залом, общеобразовательный центр с бассейном, а также общежитие для учащихся и многоквартирный жилой дом для преподавателей и семей обучающихся», — сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В рамках праздничных мероприятий, посвященных 300-летию Кузбасса, запланирована церемония закладки капсулы Сибирского кластера искусств и торжественный прием в Ледовом дворце.

В ходе рабочей встречи Сергей Цивилев предложил министру культуры принять участие в сессии Евразийского женского форума, который пройдет в Кемерове летом этого года, а также провести в области заседание Координационного совета по культуре вместе с профильными руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

«Это хорошая идея, заседание Координационного совета позволит обменяться опытом, который приобрели наши культурные институции за время пандемии, и обсудить новые возможности в условиях меняющегося мира», — сказала Ольга Любимова.

Кроме того, губернатор напомнил об открытии в Москве выставки «Даешь Кузбасс!». Экспозиция приурочена к 300-летию с открытия Кузнецкого угольного бассейна. Зрители смогут увидеть произведения, отражающие историю становления промышленности и культуры региона. Выставка открывается 1 апреля в Новой Третьяковке на Крымском валу.

Для справки. В 2018 году Кузбасс стал одним из четырех регионов (наряду с Владивостоком, Севастополем и Калининградом), получившим почетное право на строительство кластера искусств. Он будет состоять из музейно-театрального и культурно-образовательного комплексов. В юбилейный год планируется торжественное открытие части образовательного блока. Будет завершено строительство филиала Московской государственной академии хореографии на 150 мест с интернатом, учебного корпуса филиала Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского на 150 учащихся, общеобразовательного центра с бассейном на 300 учащихся, интерната для учащихся и многоквартирного жилого дома. Здание филиала РГИСИ планируется сдать в эксплуатацию в 2022 году. До конца 2023 года также будет открыт музейно-театральный комплекс, куда войдут театр оперы и балета, филиал Государственного Русского музея и Кузбасский центр искусств.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.