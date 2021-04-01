Сергей Цивилев: «В новокузнецкую больницу поступило новое оборудование для бесплатной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний»

Для неврологического отделения Новокузнецкой городской клинической больницы №29 им. А.А. Луцика приобретена современная ультразвуковая система, которая позволит расширить возможности диагностической службы и повысит доступность высокотехнологичной медицинской помощи населению юга Кузбасса.











«Развитию здравоохранения южной агломерации сейчас уделяем особое внимание, в том числе усиливаем кардиологическую службу. Так, для новокузнецкой больницы №29 приобрели ультразвуковую систему стоимостью четыре миллиона рублей. Делать жизненно необходимые обследования кузбассовцам будут бесплатно», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Оборудование приобретено в рамках региональной программы «Развитие здравоохранения Кузбасса» и проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Система позволяет диагностировать ишемию, системные поражения сердца, кардиомиопатии и другие виды сердечно-сосудистых заболеваний. Также на аппарате будут выполнять исследования пациентам с патологиями неврологического, кардиологического и сосудистого профилей.

«К преимуществам полученной нами системы стоит отнести возможность проведения ультразвуковых исследований сосудов головного мозга пациентам с нарушениями мозгового кровообращения. Современные датчики обеспечивают улучшенную визуализацию сосудистого русла за счет многоуровневой оптимизации изображений, повышения контрастного разрешения и дифференциации тканей и стенок сосудов», — отметила заведующая отделением ультразвуковой диагностики Елена Мовчан.

Для справки. В 2021 году на модернизацию системы здравоохранения в Кузбассе будет направлено более 2,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 2 млрд, остальное — региональное финансирование. В медорганизации поступит 105 новых автомобилей. Также запланировано строительство 39 новых модульных медицинских пунктов. По нацпроекту «Здравоохранение» планируется приобрести 83 единицы нового медицинского оборудования. По программе модернизации первичного звена здравоохранения до конца года поступит еще 267 единиц медицинского оборудования, в том числе шесть палатных рентгенаппаратов для стационаров больниц, 24 флюорографа, 11 маммографов, 14 стационарных рентгенаппаратов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.