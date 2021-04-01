С 27 апреля из Кузбасса открываются международные авиарейсы в Анталию. Перелеты будут выполняться из аэропорта имени Алексея Леонова в Кемерове.

Анталия – первое международное направление маршрутной сети аэропорта Кемерово, открытие которого планируется в этом сезоне. В летнем расписании рейсы в Турцию планируют выполнять следующие авиакомпании: AZUR air на Boeing 757-200 по вторникам и субботам, Royal Flight на Boeing 757-200 по средам и субботам, Nordwind Airlines на Boeing 737-800 раз в пять дней, авиакомпания «Россия» на Boeing 737-800 по понедельникам, средам и пятницам.

Аэропорт Кемерово принимает необходимые меры противоэпидемической защиты в условиях пандемии коронавирусной инфекции и обеспечивает обслуживание рейсов с соблюдением всех требований, методических указаний и рекомендаций Министерства транспорта РФ и Роспотребнадзора.

Напомним, 2 февраля заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. По итогам обсуждения и с учетом эпидобстановки в регионе штаб принял решение о возобновлении перелетов в иностранные государства из Кемерова.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.