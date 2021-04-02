В честь юбилея в Москве открылась выставка «Даешь Кузбасс!»

Выставочный проект открылся в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу. Создание экспозиции, приуроченной к 300-летию Кузбасса, было инициировано губернатором Сергеем Цивилевым.











«Благодаря экспозиции «Даешь Кузбасс!» жители страны смогут больше узнать о нашем регионе, по достоинству оценить его многообразие и неординарность. Выставочный проект в Третьяковской галерее — уникальная возможность показать связь времен и силу преображения: от времени комсомольских строек до сегодняшних перемен в социально-экономическом развитии Кузбасса», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

На выставке глава региона пообщался со специальными гостями — потомками шахтеров, изображенных на триптихе Амшея Нюренберга «Стахановцы Кузбасса». Правнук Романа Мачихина Алексей Рязанцев из города Мыски продолжил трудовую династию и работает на разрезе в Междуреченске, внучка Мингалея Шакиро Елена Шишкина трудится воспитателем в детском саду. Они поделились впечатлениями о полотне, созданном художником после творческой командировки на один из крупнейших рудников Прокопьевска.

В Новой Третьяковке представлено более 60 картин, скульптур, гравюр и 150 фотографий. Посетители экспозиции впервые увидели отреставрированные шедевры соцреализма 1930-1940-х годов из фондов Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО. Основную часть выставки составляют картины, предоставленные Музеем изобразительных искусств Кузбасса, Новокузнецким художественным музеем и музеем-заповедником «Красная горка».

Впервые за 80 лет посетителям представлены лучшие произведения искусства, живописи, графики и скульптуры, созданные бригадами художников для всесоюзной художественной выставки «Индустрия социализма». Ее открытие состоялось в Москве в 1939 году, после чего работы экспонировались на международной выставке в Нью-Йорке.

Выставка продлится до 10 мая. Экспозиция имеет три основных раздела. В первом представлены произведения искусства эпохи индустриализации, созданные в 1920–1930-х годах. Второй раздел демонстрирует работы 1960–1980-х годов. Третий раздел посвящен современному искусству.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.