Региональный конкурс «Твой Кузбасс — твоя инициатива» уже третий год подряд проводится по инициативе губернатора Сергея Цивилева. В юбилейный год победителями признаны 126 проектов по благоустройству. Они будут реализованы при поддержке регионального бюджета.

«К 300-летию Кузбасса планировалось реализовать 300 народных проектов. Но от жителей поступило очень много предложений, поэтому мы осуществим 375 инициатив. Среди них благоустройство детских спортивных и игровых площадок, мест массового отдыха и парков, ремонт учреждений образования и культуры и многое другое. 107 проектов уже реализовали в 2019 году, 142 — в 2020-м. В 2021 осуществим еще 126. Так как программа пользуется популярностью, мы увеличили ее финансирование. Если в 2019-2020 годах на эти цели в бюджете было заложено примерно 100 миллионов рублей, то в этом году — уже 125 миллионов. Работы начнутся в ближайшее время, когда растает снег», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По правилам конкурса регион оплачивает от 50% до 90% стоимости работ, но не более 1,25 млн рублей на один проект. Остальное — средства муниципалитетов, бизнеса и жителей.

Одним из победителей конкурса «Твой Кузбасс — твоя инициатива» в 2021 году стал проект по ремонту стадиона гимназии в Юрге. Там появятся игровая и гимнастическая площадки с резиновым покрытием, беговые дорожки и футбольное поле с натуральным газоном. Планируется установка современного спортивного оборудования, волейбольных и баскетбольных стоек, футбольных ворот, ограждений, парковых скамеек и урн.

Общая стоимость проекта — 2,8 млн рублей, в том числе субсидия из областного бюджета — 1,25 млн рублей. В прошлом году в рамках инициативного бюджетирования в Юрге уже благоустроили стадион начальной школы №5.

Выступить с инициативой благоустройства может любая группа граждан: соседи, коллеги, друзья, представители общественной организации. С условиями конкурса и контактами организаторов можно ознакомиться на сайте министерства финансов Кузбасса в разделе «Инициативное бюджетирование» — https://www.ofukem.ru/activity/initiative-budgeting/about-the-projects/.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.