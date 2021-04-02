По поручению губернатора Сергея Цивилева в Кузбассе продолжается масштабное обновление общественного транспорта и другой специализированной техники. За три года новыми машинами пополнились автопарки муниципальной дорожной службы, учреждений образования и Центра социальной защиты Калтана.

«Закупаем не только современные пассажирские автобусы, но и специализированный транспорт. На пополнение муниципального автопарка Калтана за период подготовки к 300-летию выделено 38 миллионов рублей. В приоритете — безопасность, поэтому в первую очередь обновили школьные автобусы и социальное такси для пожилых граждан, а также приобрели технику, которая поможет городу содержать дороги в порядке», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Так, дорожная служба Калтана (МКП «ЖКиДК») пополнилась автогидроподъемником, экскаватором-погрузчиком, трактором, двумя самосвалами, автомобилем УАЗ, универсальной комбинированной машиной ДМК. Благодаря съемному навесному оборудованию эта машина может быть использована как для летнего, так и для зимнего содержания дорог. Она одна заменяет около 10 единиц дорожной техники.

В парк предприятия МБУ «Автотранспорт» поступили четыре легковых автомобиля. Их используют как социальное такси, которое отвозит граждан в различные ведомства города. Три современных школьных автобуса пришли на замену старых ПАЗиков. Новые автобусы соответствуют требованиям безопасности, оснащены тревожной кнопкой вызова полиции, системой навигации и специально оборудованы для перевозки маленьких пассажиров. Они будут доставлять на уроки и в детский сад более 500 детей из поселков Малиновка и Шушталеп.

Для организации поездок старшего поколения по историческим местам Кузбасса и учреждениям культуры приобретен микроавтобус на 16 посадочных мест. Развитием социального туризма муниципальный Центр социального обслуживания занимается третий год. Калтанцы от 60 лет и старше уже побывали в Шерегеше, в театрах и музеях области, проехали по монастырям и храмам региона. Летом для ветеранов организуют выезды на реку, в лес за грибами. Прежде транспорт для поездок приходилось арендовать, но теперь у учреждения будет собственный микроавтобус. Это позволит увеличить количество социальных экскурсий.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.