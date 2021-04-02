За год на ремонт и строительство дорог в регионе направят более шести миллиардов рублей. Почти 5,5 млрд из них будет выделено на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

«В юбилейном для Кузбасса году будут отремонтированы и построены 169 километров дорог, из них подавляющая часть — 159 километров — по нацпроекту, остальные по субсидии из областного бюджета. В соответствие нормам безопасности приведут улицы в Новокузнецкой и Кемеровской агломерациях, а также областные и межмуниципальные дороги. Более 600 миллионов рублей из бюджета региона будут направлены на строительство дороги-дублера проспекта Притомского в Кемерове протяженностью почти два километра и ремонт улиц в Киселевске», — сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По нацпроекту в 2021 году продолжится развитие улично-дорожной сети в активно развивающихся районах Кемерова. Уже определен подрядчик, который займется продлением Институтской улицы и реконструкцией Соснового бульвара. Протяженность нового участка Институтской составит более 600 метров. На дороге предусмотрено две полосы движения. Также специалисты установят наружное освещение, светофор, оборудуют пешеходные тротуары с пандусами для маломобильных граждан и благоустроят территорию. Выполнение работ запланировано на апрель-ноябрь текущего года.

Также будет начата реконструкция Соснового бульвара в Рудничном районе, что позволит разгрузить главную магистраль района — проспект Шахтеров. Протяженность участка составит почти километр. На дороге предусмотрено три полосы движения, а непосредственно перед проспектом Шахтеров — четыре. Также специалисты оборудуют наружное освещение, установят светофор, построят закрытую сеть ливневой канализации. Будут оборудованы велосипедные дорожки. Работы начнутся в апреле и продлятся до декабря 2022 года.

Кроме того, начато обследование на гарантийных объектах ремонтов по нацпроекту прошлых лет. Обследование завершится до 1 мая 2021 года, а затем, с наступлением строительного сезона, при выявлении гарантийных случаев подрядчики устранят дефекты за свой счет.

Для справки. С начала 2019 года и до конца 2021 в Кузбассе будет построено и отремонтировано 784 км дорог, что в три раза больше, чем за период с 2015 по 2017 год.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.