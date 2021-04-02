Строительный блок региона подвел итоги за период подготовки к 300-летию Кузбасса. В коллегии приняли участие представители городов и муниципальных округов, курирующие отрасль.

«Кузбасс — единственный регион в Сибири, где в период пандемии увеличилось количество действующих строек. Конечно, коронавирус внес коррективы: в фокусе внимания оказались объекты здравоохранения. И это не только комплекс инфекционной больницы в Новокузнецке, многопрофильная городская больница в Междуреченске, но и ФАПы и амбулатории по всей территории Кузбасса. И, конечно, важно строить комфортное современное жилье, особенно для социальных категорий граждан», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Заместитель губернатора по строительству Глеб Орлов сообщил, что за 900 дней в Кузбассе введено 1,98 млн кв. м жилья. Новоселами стали более 25,6 тыс. кузбасских семей. Только в юбилейном году планируется построить 95 домов, пять из них уже сданы.

В рамках подготовки к 300-летию уже построили 14 детских садов и пять школ. До конца 2021 года завершится строительство еще 16 детских садов и шести школ. По губернаторской программе «Моя новая школа» отремонтировано 17 школ, еще 11 модернизируют до конца года. Введены в строй 11 крупных спортивных объектов, в том числе спорткомплекс «Кузнецкий лед» в Новокузнецке и ФОК «Металлург» в Белове. В марте открылся новый автовокзал в Белове. Строятся крупные объекты федерального значения, в том числе кластер искусств в Кемерове, ледовый дворец «Кузбасс» на шесть тысяч зрителей, новый терминал в Международном аэропорту имени Алексея Леонова и другие.

Глеб Орлов отметил, что за 2,5 года предпринят ряд шагов по изменению структур регионального строительного блока. В результате реорганизации «Облстройпроекта» создан новый институт «Кузбасспроект», который теперь занимается проектированием социально значимых объектов в области.

Создано «Главное строительное управление Кузбасса», благодаря которому в строй были введены несколько долгостроев. Так, завершен физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном «Пищевик» в Мариинске, многоквартирный дом в пгт Яя, детский сад в Анжеро-Судженске, школа N 81 в Новокузнецке и школа в поселке Металлургов. Сегодня кураторы ГСУ работают практически на всех областных объектах, что гарантирует высокое качество строительства. Первым в Сибирском федеральном округе Кузбасс создал региональный Фонд защиты прав дольщиков. За недолгий период его деятельности более 230 граждан восстановили свои права. Возобновлено строительство первого корпуса ЖК «Старт» в Кемерове.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.