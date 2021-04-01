Согласно закону, с этого месяца граждане, решившие взять домой котенка или взрослую особь, должны пройти испытание.

В муниципалитетах уже готовятся экзаменационные комиссии. Как к нововведению относятся любители кошек и специалисты, узнавал Сергей Ищенко.

Кемеровчанка Ольга Стукалова делать этого не собирается, хотя сдала бы экзамен на отлично. У неё уже живут мейн-кун, британец и три сфинкса. А еще – целая коллекция произведений искусства на тему кошачьих и две собаки.

Тем не менее, к закону, обязывающему новых котовладельцев сдавать экзамены, чтобы получить право завести питомца, она относится сугубо положительно.

Ольга в своем мнении не одинока. «За» свободными руками и ветеринары. Подобные экзамены обезопасят не только животных, но и их хозяев. Особенно если дело касается кошачьих.

С апреля новые правила вступили в силу на всей территории России. На местах, в том числе и в Кузбассе, создаются экзаменационные комиссии, которые будут состоять из специалистов в области кошачьих.

Наша редакция уверена: и это правильно. Ведь, как писал Антуан де Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Автор: Сергей Ищенко