В Тюмени новокузнецкий «Металлург» провел второй матч серии полуфинала плей-офф чемпионата ВХЛ.

Основное время встречи по счёту у сталеваров и местного «Рубина» получились «качели». Исход решил овертайм.

«Рубин» вторую встречу с «Металлургом» начал с жесткого прессинга соперника. Итог – тюменцы открыли счет уже на 7-ой минуте. К концу первого периода «сталевары», реализуя большинство, смогли нагнать оппонентов. Вторая 20-минутка повторила стартовую: «Рубин» забивает, кузбассовцы нагоняют – 2:2. Показания табло не изменились до конца основного времени.

В отличие от первой встречи, вырвать победу у хозяев арены в дополнительное время новокузнечанам не удалось. На 64-ой минуте матча тюменцы поразили ворота Металлурга – 2:3.

Счёт в серии до четырех побед – 1:1. Команды отправились в Новокузнецк, где и пройдут следующие матчи полуфинала Кубка Петрова. На лёд соперники выйдут 3 и 4 апреля.

Автор: Сергей Ищенко