Минстрой России опубликовал результаты индекса качества городской среды за 2020 год. Из 1116 проанализированных российских городов 357 признаны благоприятными для жизни. Это на 18 городов больше, чем планировалось достичь по плану федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Общий рейтинг Кузбасса по сравнению с прошлым годом вырос на 7 % и составил 163 балла. Во всероссийский перечень городов с благоприятной городской средой вошел Кемерово. Рейтинг столицы Кузбасса составил 181 балл. Улучшения есть, мы видим положительную динамику по ряду критериев, но еще над многим предстоит поработать. Радует, что с каждым годом все больше местных жителей участвуют в проектах по благоустройству: они вносят предложения по улучшению дворов, парков, общественных пространств, предлагают идеи. Мы будем продолжать реализацию таких программ», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Для расчета индекса города оценивали по таким показателям как доля граждан, живущих в аварийном жилье, количество ДТП, уровень озеленения, разнообразие жилой застройки, доступность остановок общественного транспорта, обилие освещенных улиц и др. Подробнее с результатами можно ознакомиться по ссылке: https://индекс-городов.рф/#/regions/276.

Для справки. Индекс качества городской среды разработан Минстроем России совместно с институтом развития «ДОМ.РФ» и «КБ Стрелка». Показатель впервые был рассчитан в 2018 году. Он в том числе позволяет отслеживать динамику изменений в каждом отдельном городе. Благодаря ему муниципальные власти могут понять, на какие аспекты городской среды необходимо обратить внимание в первую очередь, чтобы жизнь в том или ином населенном пункте стала комфортной, безопасной и интересной. Каждый город может получить до 360 баллов (36 индикаторов оцениваются по шкале от 1 до 10 баллов).

Чтобы дать всем россиянам возможность принимать участие в улучшении городской среды, запущена федеральная платформа для голосования за объекты благоустройства za.gorodsreda.ru. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая. На платформе собран перечень доступных для модернизации площадок в разных регионах, а также список дизайн-проектов, из которых можно будет выбрать лучшие.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.