Участники встречи рассказали о работе, проведенной в рамках подготовки к юбилею.

«Подготовка к 300-летию Кузбасса пробудила у жителей региона интерес к изучению истории родной области. И я благодарен нашим ученым за то, что они уже изучили огромный массив архивных документов и продолжают эту работу. В этот юбилейный год особо важно ощущать связь с нашим прошлым. У нас есть кем гордиться, и эту память обязательно надо передавать детям и внукам. Главная задача на юбилейный год — трудиться на благо Кузбасса, как трудились наши предки. И сделать так, чтобы каждый житель области почувствовал изменения к лучшему в своей жизни», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Сергей Цивилев отметил, что по договоренности с регионом ТАСС подбирает коллекцию исторических фотографий Кузбасса, начиная с царских времен, а Госфильмофонд России поднимает фильмы об истории области. С этими материалами смогут ознакомиться все желающие.

Директор института истории и международных отношений Ольга Советова подчеркнула, что историки в этом году отмечают тройной юбилей: 300-летие Кузбасса, 300-летие российской археологии и 300 лет с тех пор, как руководитель первой научной экспедиции в Сибирь Даниэль Готлиб Мессершмидт открыл Томскую Писаницу.

Специально для жителей региона, интересующихся прошлым родной области, с 6 апреля в Кузбасском государственном краеведческом музее открывается выставка «Трехвековая история Кузбасса». В экспозиции представлены уникальные документы и предметы, которые были обнаружены историками региона во время раскопок и работы с архивами во время подготовки к 300-летию.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.