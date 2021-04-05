Кемерово стал одним из 357 городов России с благоприятной городской средой. В следующие годы и другие территории Кузбасса могут попасть в рейтинг: планируется отремонтировать десятки общественных пространств и сотни дворов. Каких именно, решают сами жители. Как повлиять на план благоустройства, знает Анастасия Подоляко.

Небольшой сквер в Рудничном районе. Гидом по этому месту стала Клавдия Высоцкая. Она помнит, как выглядело пространство 60 лет назад. Тогда здание территориального управления только строилось. Кстати, первые деревья здесь высаживали сотрудники бывшего Райисполкома.

Ангелина, представитель другого поколения, в этом сквере бывает каждый день. Обычно – с одноклассниками. Они учатся в лицее напротив. И у этой компании есть свои идеи, каким должен быть сквер.

Это место стало одним из 11 претендентов на преображение. В 2022 году в 7 пространствах из списка сделают ремонт.

Если сквер победит в голосовании, некоторые из озвученных желаний жителей сбудутся. Самое главное – появится ровный асфальт. Кстати, несколько десятков лет назад здесь были скамейки. Их тоже вернут. И ещё одно преображение ждёт центральную часть. Клумбу приведут в порядок и высадят на неё цветы.

В каких именно скверах и парках начнутся работы, решать вам: с 26 апреля по 30 мая оставьте свой голос на сайте проекта 42.gorodsreda.ru и сделайте свой город лучше.

Автор: Анастасия Подоляко