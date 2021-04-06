Сезонные льготы для жителей Кузбасса старшего возраста, приостановленные из-за пандемии коронавируса, по поручению Сергея Цивилева возобновляются с начала мая. Решение было озвучено на заседании штаба по охране здоровья населения.

«Год назад бесплатный проезд в общественном транспорте вынужденно отменили. Такая мера применялась по всей стране ради безопасности пожилых людей, входящих в группу риска. Сейчас в Кузбассе стабильно низкий уровень заболеваемости коронавирусом, что позволяет возобновить данную льготу. Уже с мая, когда начнется сезон садово-огородных работ, кузбассовцы пенсионного возраста смогут бесплатно ездить на трамваях, троллейбусах, городских и пригородных автобусах и электричках. Льготы, как и раньше, будут действовать с понедельника по четверг до 1 октября», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона подчеркнул, что, несмотря на стабильную ситуацию с коронавирусом, в общественном транспорте по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим.

Как рассказал министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан, с 1 мая будет запущен сезонный общественный транспорт до региональных садоводческих обществ. Дополнительно вводятся 62 маршрута. Всего для перевозки садоводов до дачных участков на 80 маршрутах будут работать 65 вместительных автобусов. Кроме того, ОАО «Кузбасс-пригород» в мае дополнительно организует 16 электропоездов для перевозки дачников.

С 20 апреля специалисты автотранспортных предприятий Кузбасса будут обследовать состояние дорог и подъездных путей до каждого садоводческого общества, проверять остановочные пункты по пути следования маршрутов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.